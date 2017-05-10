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Ümit Özat Gençlerbirliği
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Gençlerbirliği, Ümit Özat'la sözleşme uzattı

Gençerbirliği, teknik direktör Ümit Özat'la sözleşme uzattığını açıkladı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:27:02 Güncelleme: 14:31:58

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında takımın başına geçen Ümit Özat, Gençlerbirliği ile sezon sonuna kadar olan sözleşmesini yeniledi. 40 yaşındaki teknik direktör, kendisini iki yıl daha Gençlerbirliği teknik direktörü yapan sözleşmeyi imzaladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Atılan imzaların ardından Başkanımız Murat Cavcav, 'Hocamızla bugün 2 yıllık bir sözleşme imzaladık. Hocamız bize daha önce futbolcu ve takım kaptanı olarak hizmet etmişti. Duayen başkanımız hayattayken de teknik adam olarak yollarımız kesişti. Geldiği günden beri takımımızın durumu ortada. Şanssız dönemlerimiz de oldu ama genel olarak biz hocamızın performansından son derece memnunuz. İnanıyoruz ki gelecek iki yılda Gençlerbirliği, onun teknik direktörlüğü döneminde daha iyi günler görecektir. Anlaşma her iki tarafa hayırlı olsun.' dedi."

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