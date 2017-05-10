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Okan Buruk Chikalleshi
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Akhisar Belediyespor, Sokol Chikalleshi'nin kalmasını istiyor

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Medipol Başakşehir'den kiralanan Arnavut futbolcunun önümüzdeki sezon da takımda kalmasını istiyor

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:05:02 Güncelleme: 16:07:40

Akhisar Belediyespor'un ara transferde Medipol Başakşehir'den kiraladığı Sokol Cikalleshi, son haftalarda yükselen formu ile takımın vazgeçilmezlerinden oldu.

DHA'nın haberine göre, Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, yöneticilerle görüşerek Arnavut futbolcunun takımda kalması için çaba göstermelerini istedi. Medipol Başakşehir'in devre arasında Adebayor'a kadroda yer açabilmek için 6 aylığına Akhisar'a kiralık verdiği 27 yaşındaki futbolcunun da yeşil siyahlı ekipte kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

İlk yarıda Medipol Başakşehir formasıyla Süper Lig'de sadece 2 maça çıkıp 65 dakika sahada kalan Cikalleshi, Akhisar Belediyespor'a geldikten sonra iyi bir form grafiği yakaladı. Özellikle Okan Buruk'un teknik direktörlük görevine gelmesiyle Cikalleshi, yeşil siyahlı ekipte 7'si ilk 11'de olmak üzere 10 maçta forma giydi, 5 gol atıp 3 asist yaptı. Son Gaziantepspor karşılaşmasında fileleri 2 kez havalandıran tecrübeli futbolcunun bir şutu da rakip oyuncuya çarparak ağlarla buluştu.

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