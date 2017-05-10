Serdar Gürler sakatlandı, Başakşehir maçında yok

Gençlerbirliği'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Bugün yapılan antrenmanı yarıda bırakan Serdar Gürler'in MR incelemesi sonucunda sol bacak kasık kasında kanama evre 2 yırtık tespit edilmiş olup sahalardan 2-3 hafta uzak kalacağı belrilenmiştir. Serdar'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır ifadeleri kullanıldı. Serdar, bu hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği formasıyla bu sezon 35 resmi maçta forma terleten Serdar, attığı 17 golün yanında 5 asist üretmişti. 25 yaşındaki orta saha, bu performansıyla Türkiye A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmeyi başarmıştı.