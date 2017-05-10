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Atletico Madrid - Real Madrid
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Atletico Madrid - Real Madrid | CANLI YAYIN

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş müsabakasında Real Madrid ilk maçta evinde 3-0 yendiği Atletico Madrid'e konuk oluyor. Maçın dakika dakika özeti HTSPOR ARENA'da...

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:08:44 Güncelleme: 21:17:24

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor. Monaco'yu rahat geçen Juventus'un rakibi, Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki mücadele sonrası belli olacak.

İlk maçta 3-0'lık galibiyet alan Real Madrid, Atletico Madrid deplasmanında avantajlı. Atletico'nun ise farklı kazanmaktan başka çaresi yok...

ATLETICO MADRID - REAL MADRID

STAT: Vicente Calderon
SAAT: 21.45
HAKEM: Cüneyt Çakır
YAYIN: Tivibu Spor 2

ATLETICO MADRID: Oblak, Gimenez, Savic, Godin, Filipe Luis, Saul, Koke, Gabi, Carrasco, Griezmann, Torres
YEDEKLER: Moya, Lucas Hernandez, Tiago, Thomas, Gaitan, Correa, Gameiro 
TEKNİK DİREKTÖR: Diego Simeone

REAL MADRID: Navas, Danilo, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Ronaldo, Benzema
YEDEKLER: Casilla, Nacho, Kovacic, Asensio, James Rodriguez, Lucas Vazquez, Morata
TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane

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DEV KARŞILAŞMAYI CÜNEYT ÇAKIR YÖNETİYOR
Madrid derbisini Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır’ın yardımcılıkları ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun... Mustafa Emre Eyisoy 4. hakem olarak görev alıyor. Karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri de Ali Palabıyık ve Barış Şimşek...

İLK MAÇTA RONALDO ŞOV YAPTI
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Atletico Madrid'i 3-0 ile geçti. Geçtiğimiz sezon kupayı 11. kez müzesine götüren Real Madrid, rakibini Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun ayağından bulduğu 3 golle mağlup ederek bu sezon da final oynama yolunda büyük bir avantaj sağladı.

10, 73 ve 86. dakikalarda Atletico Madrid ağlarını sarsan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında 50 gol barajını aşarak tarihe geçti. Portekizli yıldız eleme turlarında 52 gole ulaştı.

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