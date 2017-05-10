Atletico Madrid - Real Madrid | CANLI YAYIN

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor. Monaco'yu rahat geçen Juventus'un rakibi, Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki mücadele sonrası belli olacak.

İlk maçta 3-0'lık galibiyet alan Real Madrid, Atletico Madrid deplasmanında avantajlı. Atletico'nun ise farklı kazanmaktan başka çaresi yok...

ATLETICO MADRID - REAL MADRID

STAT: Vicente Calderon

SAAT: 21.45

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: Tivibu Spor 2

ATLETICO MADRID: Oblak, Gimenez, Savic, Godin, Filipe Luis, Saul, Koke, Gabi, Carrasco, Griezmann, Torres

YEDEKLER: Moya, Lucas Hernandez, Tiago, Thomas, Gaitan, Correa, Gameiro

TEKNİK DİREKTÖR: Diego Simeone

REAL MADRID: Navas, Danilo, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Ronaldo, Benzema

YEDEKLER: Casilla, Nacho, Kovacic, Asensio, James Rodriguez, Lucas Vazquez, Morata

TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane

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DEV KARŞILAŞMAYI CÜNEYT ÇAKIR YÖNETİYOR

Madrid derbisini Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır’ın yardımcılıkları ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun... Mustafa Emre Eyisoy 4. hakem olarak görev alıyor. Karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri de Ali Palabıyık ve Barış Şimşek...



İLK MAÇTA RONALDO ŞOV YAPTI

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Atletico Madrid'i 3-0 ile geçti. Geçtiğimiz sezon kupayı 11. kez müzesine götüren Real Madrid, rakibini Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun ayağından bulduğu 3 golle mağlup ederek bu sezon da final oynama yolunda büyük bir avantaj sağladı.

10, 73 ve 86. dakikalarda Atletico Madrid ağlarını sarsan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında 50 gol barajını aşarak tarihe geçti. Portekizli yıldız eleme turlarında 52 gole ulaştı.