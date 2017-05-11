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Atletico Madrid: 2 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 22:13:35

  • 1 Atletico Madrid: 2 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU
    1 | 15

    Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş müsabakasında Atletico Madrid, ilk maçta 3-0 yenildiği Real Madrid'i ağırladı.

  • 2 Atletico Madrid: 2 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU
    2 | 15

    Yarı final ilk maçında Real Madridli taraftarların kazanılan 11 Şampiyonlar Ligi kupasına ithafen tribünde açtıkları, "Söyle bana ne hissediyorsun?" yazılı pankarta, Atletico Madrid taraftarı bu maçta "Sizin gibi olmadığımız için gururluyuz" yazan pankartla cevap verdi.

  • 3 Atletico Madrid: 2 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU
    3 | 15

    Atletico sahaya Oblak, Gimenez, Savic, Godin, Filipe Luis, Saul, Koke, Gabi, Carrasco, Griezmann, Torres 11'i ile çıktı.

  • 4 Atletico Madrid: 2 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU
    4 | 15

    Real Madrid ise Navas, Danilo, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Ronaldo ve Benzemalı kadrosuyla rövanş mücadelesi verdi.

  • 5 Atletico Madrid: 2 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU
    5 | 15

    Maça hızlı başlayan Atletico'da 7. dakikada yerde kalan Carrasco penaltı bekledi ama Cüneyt Çakır 'devam' dedi.

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    HABERİN DEVAMI

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