10 Mayıs 2017 Çarşamba, 22:13:35 | Güncelleme: 11 Mayıs 2017 Perşembe, 00:39:49
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Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş müsabakasında Atletico Madrid, ilk maçta 3-0 yenildiği Real Madrid'i ağırladı.
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Yarı final ilk maçında Real Madridli taraftarların kazanılan 11 Şampiyonlar Ligi kupasına ithafen tribünde açtıkları, "Söyle bana ne hissediyorsun?" yazılı pankarta, Atletico Madrid taraftarı bu maçta "Sizin gibi olmadığımız için gururluyuz" yazan pankartla cevap verdi.
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Atletico sahaya Oblak, Gimenez, Savic, Godin, Filipe Luis, Saul, Koke, Gabi, Carrasco, Griezmann, Torres 11'i ile çıktı.
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Real Madrid ise Navas, Danilo, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Ronaldo ve Benzemalı kadrosuyla rövanş mücadelesi verdi.
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Maça hızlı başlayan Atletico'da 7. dakikada yerde kalan Carrasco penaltı bekledi ama Cüneyt Çakır 'devam' dedi.
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12'de sağ kanattan gelen köşe vuruşunda iyi yükselen Saul Niguez attığı golle Atletico'yu 1-0 öne geçti.
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3 dakika sonra Torres, Varane'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı ve Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.
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Topun başına geçen Griezmann attığı golle 16. dakikada durumu 2-0'a getirdi.
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42'de Benzema, 3 Atleticolu oyuncudan sıyrılıp pasını verdi. Kroos'un vuruşunu Oblak nefis tokatladı ama dönen topu Isco ağlara göndererek ilk yarının skorunu belirledi: 2-1.
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İkinci yarı uzun süre sakin geçti. 69. dakikada Modric, Real Madrid adına golü attı ancak Ronaldo top ağlara gitmeden önce meşin yuvarlağa müdahale etmeye çalışınca sonuç ofsayt oldu.
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2 dakika sonra Griezmann dar açıdan vurdu ama Navas gole izin vermedi.
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74'te Marcelo'nun ortasında arka direkte Benzema'nın kafası auta gitti.
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77. dakikada ise Correa'nın içeriye çevirdiği topta Ramos son anda golü önledi.
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İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Real Madrid finalde Juventus'un rakibi oldu.
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Juventus ile Real Madrid arasındaki final mücadelesi 3 Haziran Cumartesi günü Cardiff'de oynanacak.