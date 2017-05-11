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Yarı final ilk maçında Real Madridli taraftarların kazanılan 11 Şampiyonlar Ligi kupasına ithafen tribünde açtıkları, "Söyle bana ne hissediyorsun?" yazılı pankarta, Atletico Madrid taraftarı bu maçta "Sizin gibi olmadığımız için gururluyuz" yazan pankartla cevap verdi.