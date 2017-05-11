Medipol Başakşehir takımı defilede!

Bir giyim markasının, Beyoğlu'ndaki bir otelde gerçekleştirilen defilesinde ilk olarak teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular podyuma çıktı. Avcı ve oyuncular, defilenin son bölümünde diğer mankenlerle birlikte toplu olarak da görüntü verdi.

Kansersiz Yaşam Derneğine destek amacını da taşıyan organizasyon sonrasında kısa bir açıklama yapan Abdullah Avcı, derneğin sesini duyurmasına yardımcı olmak için bu tür etkinliklerde yer almaya her zaman önem verdiklerini belirtti.