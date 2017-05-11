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Taison ve Fenerbahçe
FUTBOL

Taison'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanladıran hareket!

Fenerbahçe'nin gündemindeki Taison, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında "Fenerbahçe" diye haykırdı!

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:36:55 Güncelleme: 11:38:53

Fenerbahçe'nin gündemindeki Brezilyalı oyuncu, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıracak bir mesaj yolladı.

Shakhtar Donetsk forması giyen Taison, kendine ait Instagram hesabından yaptığı canlı yayında sürpriz bir harekete imza attı.

Sarı-lacivertli bir taraftarın isteğini geri çevirmeyen Brezilyalı futbolcu, "Fenerbahçe" diye haykırdı.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu belirtilen Taison'un bu hareketi sarı-lacivertli taraftarlar arasında heyecana neden oldu.

 

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