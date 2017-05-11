Taison'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanladıran hareket!

Fenerbahçe'nin gündemindeki Brezilyalı oyuncu, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıracak bir mesaj yolladı.

Shakhtar Donetsk forması giyen Taison, kendine ait Instagram hesabından yaptığı canlı yayında sürpriz bir harekete imza attı.

Sarı-lacivertli bir taraftarın isteğini geri çevirmeyen Brezilyalı futbolcu, "Fenerbahçe" diye haykırdı.

— HT Spor (@htspor) May 11, 2017

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu belirtilen Taison'un bu hareketi sarı-lacivertli taraftarlar arasında heyecana neden oldu.