Taison'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanladıran hareket!

Fenerbahçe'nin gündemindeki Brezilyalı oyuncu, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıracak bir mesaj yolladı.
Shakhtar Donetsk forması giyen Taison, kendine ait Instagram hesabından yaptığı canlı yayında sürpriz bir harekete imza attı.
Sarı-lacivertli bir taraftarın isteğini geri çevirmeyen Brezilyalı futbolcu, "Fenerbahçe" diye haykırdı.
— HT Spor (@htspor) May 11, 2017
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu belirtilen Taison'un bu hareketi sarı-lacivertli taraftarlar arasında heyecana neden oldu.
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