ÖNE ÇIKANLAR
Fikret Orman
FUTBOL

Fikret Orman'dan Volkan Demirel açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Talisca'nın PFDK'ya sevk edilip Volkan Demirel'in sevk edilmemesine sert tepki gösterdi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:17:20 Güncelleme: 16:24:45

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçen hafta sonu Fenerbahçe ile oynanan derbide Volkan Demirel'in yaptıkları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmemesiyle ilgili olarak "Benim oyuncularım da mı ana avrat küfür etsin?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Tahkim Kurulu'na Talsica ile ilgili savunma yaptıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fikret Orman "Talisca konusunda savunmamızı yaptık. Ceza beklemiyorum. Çok tahrik var. Ama biz ona ceza vereceğiz." dedi.

Orman, "Talisca sevk ediliyor, Volkan neden edilmiyor? Sen ana avrat küfür edeceksin, iteceksin sonra disipline sevk etmeyeceksin. O zaman ben de oyuncularıma 'Hakem arkasını döndüğünde ana avrat küfredin, cezası yok' mu diyeyim? Bu mudur?" ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 1
  • Misafir 28 dakika önce
    sayın orman suçu yok ceza beklemiyorum diyor ama kendimiz ceza vericez diyor bu bir çelişki değilmi
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu hafta ne yapsak? (12 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (12 Mayıs 2017)
Talisca'nın cezası belli oldu!
FUTBOL

Talisca'nın cezası belli oldu!
Franck Ribery Galatasaray paylaşımı yaptı
FUTBOL

Flaş! Ribery geri mi dönüyor?
Günün transfer haberleri (11.05.2017)
FUTBOL

Aziz Yıldırım'dan G.Saray'ın yıldızına kanca!..