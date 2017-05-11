Fikret Orman'dan Volkan Demirel açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçen hafta sonu Fenerbahçe ile oynanan derbide Volkan Demirel'in yaptıkları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmemesiyle ilgili olarak "Benim oyuncularım da mı ana avrat küfür etsin?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Tahkim Kurulu'na Talsica ile ilgili savunma yaptıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fikret Orman "Talisca konusunda savunmamızı yaptık. Ceza beklemiyorum. Çok tahrik var. Ama biz ona ceza vereceğiz." dedi.

Orman, "Talisca sevk ediliyor, Volkan neden edilmiyor? Sen ana avrat küfür edeceksin, iteceksin sonra disipline sevk etmeyeceksin. O zaman ben de oyuncularıma 'Hakem arkasını döndüğünde ana avrat küfredin, cezası yok' mu diyeyim? Bu mudur?" ifadelerini kullandı.