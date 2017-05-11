Batalla'dan Bursaspor'a iyi haber

Bursaspor, Beşiktaş ile oynayacağı kritik lig karşılaşmasının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapılan tek antrenmanla sürdürdü.



Spor Toto Süper Ligin 31'inci haftasında evinde lider Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Bursaspor, zorlu mücadelenin hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü. İkinci yarıda aldığı sonuçlarla dikkat çeken Bursaspor´da, sakat futbolcuların bu akşam takıma dönmeleri teknik kadroda sevinçle karşılandı. Yeşil beyazlılarda, orta alanın önemli isimlerinden kaptan Pablo Martin Batalla 10 günlük aranın ardından ilk kez takımla birlikte çalışmaya katıldı.



Hafta başından bu yana bağırsak enfeksiyonu nedeniyle çalışmalara katılamayan Ricardo Faty de takımla birlikte çalıştı. Bu arada son antrenmanda sakatlanan Bilal Kısa ise çalışmaya katılmayıp tedavi oldu.



Bursaspor yarından itibaren Beşiktaş maçının hazırlıklarını basına kapalı olarak akşam saatinde yapacağı çalışma ile sürdürecek.





BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER