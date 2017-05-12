ÖNE ÇIKANLAR
Beşiktaş Anderson Talisca
FUTBOL

Beşiktaş'tan Talisca için erteleme talebi

Siyah-beyazlılar, PFDK'nın 1 maç ceza verdiği Talisca için harekete geçti

12 Mayıs 2017 Cuma, 09:13:08 Güncelleme: 09:21:34

1 maç ceza alan Anderson Talisca için Beşiktaş Kulübü, Tahkim Kurulu’na gidecek. Gazete Habertürk'ün haberine göre, siyah-beyazlı yönetici Şafak Mahmut Yazıcıoğlu “Biz bu ceza için Tahkim Kurulu’na gereken başvuruyu yapacağız. Oyucumuzun cezasının ertelenmesini istiyoruz. Eğer talep kabul edilirse Talisca, Bursa maçında oynayabilecek” şeklinde konuştu.

'TAHRİK EDEN SEVK EDİLMEDİ, AMA 'TAHRİK İNDİRİMİ' UYGULANDI
Talisca ve Volkan Demirel arasındaki olayların ardından TFF Hukuk Kurulu'nun, sadece tek tarafı sevk etmesi ile PFDK'nın Talisca'ya verdiği 1 maçlık cezanın gerekçesi şaşırttı. Volkan'ın tahrik etmesi nedeniyle “tahrik indirimi” uygulandığını açıklayan PFDK, TFF Hukuk Kurulu ile çelişti. Tahrik ve küfür görüntüleri sabit olan Volkan'ın sevkine gerek görmeyen ve sevk edilmeyen bir oyuncunun tahriği nedeniyle indirime giden iki kurulun tutarsızlıkları, TFF'nin kurullarının içler acısı halini gözler önüne serdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fikret Orman'dan transfer açıklaması!..
FUTBOL

Fikret Orman'dan transfer açıklaması!..
Hasan Arat: Beşiktaş'a haksızlık yapılıyor
FUTBOL

"Beşiktaş'a büyük haksızlık yapılıyor"
Tolgay Arslan sakatlandı
FUTBOL

Bursa öncesi sıkıntı!
Talisca, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi
FUTBOL

Talisca kaç maç ceza alacak?