Seçim kampanyası büyüyor!

Muhalefetin seçim hareketine katılım artıyor. Kısa sürede 500’den fazla imza toplandı. Tüzüğe göre 1600 sayısına ulaşılması halinde yönetim kongre kararı almak zorunda kalacak Galatasaray'da “erken seçim” sesleri artmaya başladı. Gazete Habertürk'ün haberine göre muhalefetin başlattığı imza kampanyasının büyük ilgi gördüğü, kısa sürede 500 rakamının geçildiği bildirildi. Tüzüğe göre kayda açık üyelerin 5’te birinden imza toplanması halinde yönetimin zorunlu olarak seçim kararı alması gerekiyor. Şu anda 1600 sayısı erken seçim için yetiyor.

‘DEĞİŞİME İMZA VERİN’

Muhaliflerin “Değişime imza verin” çağrısıyla başlattıkları kampanyada, üyelerin gönderilen bildiriye imza atıp galatasarayeniden@gmail.com adresine sicil numaraları ile beraber göndermelerinin yeterli olacağı ifade ediliyor.



DURSUN ÖZBEK: TOPLANIR MI GÖRECEĞİZ

Başkan Dursun Özbek, başlatılan imza kampanyası konusunda “Ben bunun son derece doğal olduğunu düşünüyorum. 1.5 ay evvel genel kurul geçirdik. Orada geçtiğimiz yılın hesabını verdik, büyük çoğunlukla ibra edildik. Bazı arkadaşlar bunu yeterli bulmadılar. İmza kampanyası yapmak suretiyle çalışmalar yapıyorlar” dedi. ‘’1600 imzanın yakalanacağını düşünüyor musunuz?’’ sorusuna ise Başkan ‘’Göreceğiz’’ yanıtını verdi.