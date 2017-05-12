Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson takımla çalıştı

Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında oynamayan Kartal’ın orta sahadaki dinamosu Atiba Hutchinson, dünkü çalışmanın tamamında yer aldı. Gazete Habertürk'ün haberine göre, Kanadalı oyuncunun sahaya çıkması herkesi sevindirirken diğer sakat Tolgay Arslan da performans uzmanı Dolu Aslan ile özel olarak çalıştı. Tolgay’ın durumunun hafta sonu belli olacağı öğrenildi. Aboubakar’dan Marcelo taklidi Siyah -Beya zlılar'da Bursa maçının hazırlıkları devam ediyor...

ABOUBAKAR'DAN MARCELO TAKLİDİ

Fenerbahçe derbisinden çıkan sonucun şokunu üzerinden çabuk atan oyuncuların neşeli görüntüleri dikkat çekerken şut çalışması esnasında kahkalar yükseldi. İsabetli vuruşlar yapan Aboubakar, çektiği şutların gol olmasının ardından, Marcelo’nun Fenerbahçe maçında kendi kalesine attığı gol sonrası ellerini başının üzerine koyup yaptığı hareketi taklit etti. Kamerunlu’nun bu hareketi arkadaşlarının da gülmesine sebep oldu.