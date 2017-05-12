Fenerbahçe, şehit polis çocuklarını ağırladı

Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Fenerbahçe’nin dün önemli konukları vardı... Gazete Habertürk'ün haberine göre idman öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne gelen şehit polis çocukları teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldiler ve antrenmanın bir bölümünü izlediler.

KADRO ŞEKİLLENİYOR

Fenerbahçe'de yarınki Antalyaspor maçının on biri şekillenmeye başladı... Şener’in sakat, Skrtel ve Josef’in cezalı olması nedeniyle de Advocaat kafasındaki kadroyu oluşturmakta zorlanıyor. Sağ bekte Karavaiev veya Hasan Ali yer alacak. Hasan Ali sağ bekte yer alırsa sol bekte yine İsmail Köybaşı oynayacak. Karavaiev’in oynaması halinde ise sol bekte Hasan Ali, orta sahada da cezalı Josef’in yerine Ozan forma giyecek. Aatif ve Emenike de on bire dönebilir.