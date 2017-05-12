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Macaristan U17 - Türkiye U17
FUTBOL

Macaristan U17 - Türkiye U17 maçı ne zaman, saat kaçta?

U-17 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bugün TSİ 13.00’te Macaristan’la karşılaşacak. Gençlerimiz kazanırsa Dünya Kupası biletini de alacak.

12 Mayıs 2017 Cuma, 09:38:30 Güncelleme: 09:41:04

Hırvatistan’da organize edilen U-17 Avrupa Sampiyonası’nda müthiş maçlar çıkaran Milli takımımız, çeyrek finalde bugün Macaristan’la kozlarını paylaşacak.

Hırvatistan’da Velika Gorica Stadyumu’ndaki mücadele TSİ 13.00’te başlayacak ve EUROSPORT 2’den naklen yayınlanacak. Litvanyalı Donatas Rumsas'ın yöneteceği karşılaşmada Ay-Yıldızlı ekibimizde sarı kart cezalısı olan Sefa Akgün (Trabzonspor) forma giyemeyecek. U-17’de F.Bahçe ve Beşiktaş’tan hiçbir oyuncu bulunmaması dikkat çekiyor.

HEDEF HİNDİSTAN VİZESİ

Mehmet Hacıoğlu’nun çalıştırdığı U-17 Milli takımımız yarı finale yükseldiği takdirde, 6-28 Ekim 2017 tarihlerinde Hindistan’da düzenlenecek U-17 Dünya Kupası Finalleri2ne katılmaya da hak kazanacak.

Millilerimiz, Macaristan’ı geçerse, final için ingiltere-irlanda Cumhuriyeti maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

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