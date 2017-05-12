Zinedine Zidane'ın 4 oğlu Real'de!

Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi kupasını geçen yıl kazanma başarısı gösteren Zidane, bu sezon ise Atletico Madrid'i yarı finalde yenerek takımını finale çıkardı. İspanya ekibiyle başarılı bir sezon geçiren Zidane'nın çocukları da babaları kadar basınının gündeminde yer alıyor.

Cezayir asıllı Fransız teknik adamın büyük oğlu Enzo, Real Madrid'de orta sahada, Luca kalede, diğer iki oğlu Theo ve Elyaz ise başkent ekibinin genç takımlarında top koşturuyor.

Real Madrid'de 2001-2006 yılları arasında forma giyen, geçen yıl ise Rafael Benitez'in yerine eflatun-beyazlıların başına geçen Zidane'ın 4 oğlu babalarının izinden gidiyor.

ENZO FERNANDEZ

Asıl adı Enzo Alan Zidane Fernandez olan 21 yaşındaki futbolcu Enzo olarak tanınıyor. Fransa'da doğan ancak İspanya pasaportu da alan Enzo, babasının soyadının stresini taşımamak için annesinin soyadı Fernandez'i kullanıyor.

Real Madrid'in altyapısına 2004 yılında giren Enzo, 6 Kasım 2011 tarihinde, Jose Mourinho tarafından A takıma alındı ve antrenmanlara çıkmaya başladı. Enzo, 16 Kasım 2014 tarihinde, Real Madrid'in B takımı olan Castilla formasıyla ilk lig maçına çıktı.

Castilla takımında orta sahada görev yapan Enzo, eflatun-beyazlı ekiple ilk maçına ise babası Zidane döneminde çıktı. İspanya Kral Kupası 4. turu rövanş maçında 3. Lig takımı Cultural Leonesa'yı ağırlayan Real Madrid, rakibini 6-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırmıştı.

İkinci yarının başında Isco'nun yerine oyuna giren Enzo Fernandez, ilk kez eflatun-beyazlıların formasını giydiği karşılaşmanın 63. dakikasında takımı adına bir de gol attı.

LUCA ZIDANE

Zidane'nin ikinci büyük oğlu olan Luca Zidane, abisi Enzo'nun aksine annesinin değil babasının soyadını kullanıyor. Real Madrid B Takımı'nda forma giyen 18 yaşındaki Luca, babası gibi meşin yuvarlığı filelerle buluşturmak yerine eldiven giymeyi tercih etti.

Bulgaristan'da 2015'te düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Belçika ile karşılaşan Fransa'nın kalesini Luca Zidane korudu. Luca, penaltılara giden maçta kaleci olmasına rağmen penaltı çizgisine gitti. Babasının 2006 Dünya Kupası finalinde İtalya'ya attığı Panenka penaltısının aynısını denedi ancak yapamadı. Babası kadar şanslı olmayan Luca'nın topu üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

Hayal kırıklığı içinde görev alanına dönen Luca, kaçırdığı penaltı sonrası kalesinde devleşti. Belçika'nın üç penaltısını da kurtaran Luca, takımını finale taşımada başrol oynadı.

THEO ZIDANE

Real Madrid'in alt yapısında bulunan 14 yaşındaki Theo Zidane da abisi Luca gibi babasının soyadını taşıyor.

Oyun tekniği babasına benzeyen Theo, yine babası gibi 10 numaralı formayı giyiyor. Kendi yaş kategorisinde uzaktan şutları ve adam eksiltme yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken Theo Zidane, çıktığı maçlarda babası gibi goller atarak yeteneğinin kalıtsal olduğunu gözler önüne seriyor.

ELYAZ FERNANDEZ

Evin en küçük oğlu olan Elyaz Fernandez, büyük abisi Enzo gibi annesinin soyadını kullanıyor.

Real Madrid'in alt yapısında bulunan 11 yaşında Elyaz, orta sahada görev alıyor ve etkili sol ayağıyla dikkati çekiyor. Alt yapı antrenörleri Elyaz'ın yaşının küçük olmasına rağmen çok yönlü bir futbol anlayışına sahip olduğu görüşünde.

CEZA NEDENİ YAŞI KÜÇÜK FUTBOLCULAR

FIFA, Real Madrid'e 18 yaşından küçük futbolcuların transferlerindeki ihlaller nedeniyle İspanyol ekibine iki dönem transfer yasağı cezası vermişti. Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, cezaya neden olan 18 yaşından küçük futbolcular arasında Zidane'nın iki oğlunun da olduğu bildirilmişti.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 1 ay önce Real Madrid'in cezasını 1 döneme indirmişti.