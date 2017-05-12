Spor Toto Süper Lig'de 31'inci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Trabzonspor'la 5'incilik mücadelesi veren Antalyaspor'da hedef sakatlık ve cezalarla boğuşan Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlarla ayrılmak. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Spor Toto Süper Lig'de 57 puanla 3'üncü sırada yer alan Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk edecek. Antalyaspor engelini kayıpsız geçmek isteyen Sarı Lacivertliler sakatlık ve cezalı oyuncularla boğuşuyor. Beşiktaş maçında son dakika golüyle bir puanı kurtaran Fenerbahçe son 7 maçında hiç yenilmedi. Antalyaspor ise 30 haftada 46 puan topladı ve Trabzonspor'la 5'incilik yarışına girişti. Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında 3 puan alarak Avrupa Kupası'na katılma umudunu korumak istiyor. Zorlu Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 13 Mayıs Cumartesi günü (yarın) saat 19.00'da başlayacak. Kritik maçta Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar, Süleyman Özay yapacak. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR'A İSTANBUL'DA 1 KEZ YENİLDİ

Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine sadece bir kez yenildi.

İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra İstanbul'da Antalyaspor ile yaptığı 19 maçtan 18'ini kazanırken, sadece 2012-2013 sezonunda 3-1 mağlup oldu.

İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 49 gol atarken, kalesinde 15 gördü.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, geçen sezon da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada, 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 41 lig maçı içinde en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

FENERBAHÇE İLE ANTALYASPOR ARASINDAKİ SON 10 MAÇ

İki takım arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

2010-2011 Antalyaspor-Fenerbahçe 0 - 1

2011-2012 Antalyaspor-Fenerbahçe 0 - 0

Fenerbahçe-Antalyaspor 2 - 0

2012-2013 Fenerbahçe-Antalyaspor 1 - 3

Antalyaspor-Fenerbahçe 1 - 2

2013-2014 Antalyaspor-Fenerbahçe 1 - 2

Fenerbahçe-Antalyaspor 4 - 1

2015-2016 Fenerbahçe-Antalyaspor 2 - 1

Antalyaspor-Fenerbahçe 4 - 2

2016-2017 Antalyaspor-Fenerbahçe 1 - 0

FENERBAHÇE ANTALYASPOR HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman; pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenman öncesinde tesislere gelen şehit polislerin çocukları teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldiler ve antrenmanın bir bölümünü izlediler.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe'de ikisi cezalı, dördü sakat olmak üzere altı futbolcu Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli takımda geçen hafta yapılan Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Josef de Souza ile Martin Skrtel, Antalyaspor maçında oynayamayacak.

Sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı ve Gregory van der Wiel'in yanı sıra sezonu kapatan Brezilyalı futbolcular Jose Fernandao ile Fabiano Ribeiro da yarınki karşılamada sahadaki yerlerini alamayacak.

FENERBAHÇE’DE KADRO ŞEKİLLENİYOR

Fenerbahçe'deyarınki Antalyaspor maçının on biri şekillenmeye başladı... Şener’in sakat, Skrtel ve Josef’in cezalı olması nedeniyle de Advocaat kafasındaki kadroyu oluşturmakta zorlanıyor. Sağ bekte Karavaiev veya Hasan Ali yer alacak. Hasan Ali sağ bekte yer alırsa sol bekte yine İsmail Köybaşı oynayacak. Karavaiev’in oynaması halinde ise sol bekte Hasan Ali, orta sahada da cezalı Josef’in yerine Ozan forma giyecek. Aatif ve Emenike de on bire dönebilir.

7 RESMİ MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, yaptığı son 7 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Resmi maçlardaki son yenilgisini 17 Mart'ta sahasında Atiker Konyaspor'a karşı alan sarı-lacivertliler, o karşılaşmadan sonra yaptığı 2'si derbi olmak üzere 5 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçını kaybetmedi.

Ligde Kardemir Karabükspor (1-0), Akhisar Belediyespor (3-1), Galatasaray (1-0) ve Çaykur Rizespor (2-1) maçlarını kazanan Fenerbahçe, Beşiktaş (1-1) ile berabere kaldı.

Türkiye Kupası'nda ise Kayserispor'u (3-0) mağlup eden sarı-lacivertli takım, Medipol Başakşehir (2-2) ile yenişemedi.

"FENERBAHÇE KARŞISINDA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının kendileri için önemine işaret ederek, "Kazanmak için sahada ellimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.



Antalya Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında 13 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'yle oynayacakları maç öncesinde değerlendirme toplantısı yaptı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Çalımbay, geçen hafta Medipol Başakşehir'le iç sahada oynadıkları maçta beraberliğe üzülürken, son dakikalarda yedikleri golle mağlup olduklarını belirtti. Medipol Başakşehir maçında ilk yarı çok iyi oynadıklarını belirten Çalımbay, "İkinci yarı istediğimiz gibi olmadı ve. Beraberliğe dahi üzülürken, beklemediğimiz bir gol yedik. Celustka ve Sandro'nun oyundan çıkması elimizi kolumuzu bağladı. Hamleyi yapamadık yani oyuncu alamadık. Galatasaray maçında da Diego'nun oyundan çıkmasıyla gol yedik, burada da aynı şansızlığı yaşadık" dedi.



Sezonun bitmesine dört hafta kaldığını söyleyen Çalımbay, amaçlarının son 4 maçı en iyi bir şekilde bitirebilmek olduğunu vurguladı.



Bu hafta Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacaklarını belirten Rıza Çalımbay, şunları söyledi:



"Fenerbahçe, iyi bir takım. Kolay maç değil. Medipol Başakşehir maçının ilk yarısında oynadığımız oyunu kesinlikle oynamalıyız. Fenerbahçe gibi bir takımdan puan almak ve galip gelmek istiyorsak, kapasitemizin en üst seviyesine çıkmamız gerekiyor. Fenerbahçe takımı bundan 2 ay önceki Fenerbahçe değil. Fenerbahçe toparlandı, kadrosu çok çok iyi. Kolay maç değil. En iyisini yapmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Şimdi tek hedefimiz, Fenerbahçe maçı. Bu karşılaşmadan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz."



Sakat oyuncuları ile bilgi veren Çalımbay, "Yekta ve Zeki cezalı. Tek hedefimiz şu an Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe maçından da puanlarla dönmek istiyoruz" dedi.



Rıza Çalımbay, kırmızı beyazlı ekibin Avrupa kupalarına katılma şansına ilişkin bir soruyu, "Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçlarını istediğimiz şekilde bitirseydik, çok büyük şansımız vardı ama istediğimiz gibi olmadı. Takımımla gurur duyuyorum. Bu takımı çok zor yerden buralara getirdik. 'Bu takım ne zaman düşecek' denirken, şimdi 'Avrupa kupalarına gider mi' diye konuşuluyor. Bu güzel bir şey. Ligde kalan 4 maçı kazanırsak, ondan sonra olacakları hep beraber göreceğiz" diye konuştu.



Gelecek sezonun takımını oluşturma, kamp programı ve transfer çalışmalarına şimdiden başladıklarını bildiren Çalımbay, ekibiyle yurt içi ve yurt dışında oynanacak maçlarda değişik takımlarda ilgilendikleri oyuncuları izleyeceklerini sözlerine ekledi.

ANTALYASPOR



SAKAT: Yok



CEZALI: Yekta, Zeki