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Felipe Melo'dan olay Fenerbahçe paylaşımı!

Futbol hayatına Brezilya'da devam eden Felipe Melo, Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşımda bulundu. Brezilyalı futbolcu, 12 Mayıs 2012'de oynadıkları Fenerbahçe maçından fotoğraflar paylaştı

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:30:43 Güncelleme: 15:36:22

2011-12 sezonunun Süper Final Şampiyonluk Grubu'na lider olarak giren Galatasaray, şampiyonluğu son maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'nin stadında kazanmıştı. Fatih Terim ve öğrencileri, Türk futbol tarihinin unutulması zor şampiyonluklarınadn birine imza atarken o dönemde Galatasaray'da forma giyen oyunculardan olan Felipe Melo, 12 Mayıs paylaşımında bulundu.

Brezilyalı futbolcu, bundan 5 yıl önce mutlu sona ulaştıkları maçın sonundan fotoğraflar paylaştı ve altına "Yıllar geçse de tarihe altın harflerle yazılan bu büyük zafer hiçbir zaman unutulmayacak... Büyük Galatasaray ailesine sevgiler" ifadelerini not düştü.

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