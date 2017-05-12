Gheorghe Hagi'nin takımı Viitorul Constanta şampiyonluğa!

Gheorghe Hagi'nin sahibi olduğu ve aynı zamanda teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul constanta, Romanya 1. Ligi'nde şampiyonluğa 1 maç uzaklıkta bulunuyor.

Romanya 1. Lig Şampiyonluk Turu'nda oynadığı 9 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Viitorul, son maçta yarın Cluj'u ağırlayacak. Hagi ve öğrencileri, puan kaybetmediği durumda şampiyonluğunu ilan edecek. Viitorul puan kaybederse aynı saatte oynanan Steaua Bükreş-Craiova maçında ev sahibi ekibin puan kaybını bekleyecek.

Hagi, Socrates'in mart ayı sayısında dergiye röportaj vermişti. Rumen efsane, projesini "Viitorul'un şu andaki hedefi ve görevi oyuncu yetiştirmek. Avrupa'da başarı ya da ligde şampiyon olmak değil. Oyuncu yetiştiriyor ve satıyoruz. Viitorul'un arkasında akademi var. Sürekli bu akademi kelimesini söylüyorum çünkü oyuncu yetiştirmekten başka düşüncemiz yok. Yaklaşık 2 buçuk milyon dolarlık bir bütçemiz var. Bizim hedefimiz ligde kalmaktı." sözleriyle anlatmıştı.

Hagi, şampiyonluk yarışını ise "Daha sonra işler iyi gidince kendimize ligi ilk altıda bitirip play-off'a katılma hedefini koyduk. Ama daha önemlisi, U19'da Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmiş olmamız. Bu benim takımımın lider olmasından daha büyük bir başarı. Türkiye'de kim bu başarıya imza attı? Altınordu. Bu büyük bir problem. Neden Altınordu? Büyük kulüpler uyuyor mu? Türkiye'deki altyapılarda hedef yok. O hedefi koyan yok. Altyapıdan oyuncu yetiştirmek, kulüplerin ana hedeflerinden biri olmalı. Birkaç sene sonra tekrar görüşürüz umarım. O zaman ne söylemek istediğimi daha iyi anlarsın." ifadeleriyle değerlendirmişti.