UEFA Avrupa Ligi'ne yarı finalde veda eden Olympique Lyon'a bir kötü haber daha geldi. UEFA'dan yapılan açıklamada, meşale yakılması, sahaya yabancı madde atılması, taraftarların saha içi sınırlarını ihlal etmesi ve merdiven boşluğu bırakılmaması sebepler gerekçe gösterilerek, Lyon kulübünün disipline sevk edildiği duyuruldu.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş'la eşleşen ve temsilcimizi elemeyi başaran Lyon, Fransa'da oynanan maçında çıkan olaylar nedeniyle 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası almış ve 2 yıllık deneme süresi boyunca erteleme kararı çıkmıştı.

Fanatik'in haberine göre Lyon, Beşiktaş maçı sonrası disipline sevk edilirken; tribünde rakip takımlar arasındaki oturma düzeninin iyi yapılmaması, yeterli güvenlik önlemi alınmaması, Olympique Lyon'un ikinci golü sonrasında taraftarların sahaya girmesi, tribünler arasındaki merdivenlerin boş bırakılmaması ve meşale yakılması gerekçeleri uygulanmıştı.

2 yıllık erteleme süresinde aynı olayların tekrarlanması halinde, Lyon'un 1 yıl men edileceği duyurulmuştu.