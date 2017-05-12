Şampiyonluk yarışını sürdüren Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Ligde lider Beşiktaş ile arasında iki puan fark olan Başakşehir, bu maçtan iyi ayrılarak 3 puan alma hedefinde. Peki, Başakşehir - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

63 puanla 2. sırada yer alan Medipol Başakşehir ile 40 puanla 8. sırada bulunan Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği maçı 13 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy'un yardımcılıklarını Volkan Narinç ve İlker Takpak yapacak. Mücadelede dördüncü hakem ise Çağatay Şahan olacak.

BAŞAKŞEHİR'DE HEDEF LİDERLİK

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karı karşıya gelecek.

Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alan turuncu-lacivertli ekip, Gençlerbirliği karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Haftaya lider giren siyah-beyazlılar ise 15 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.

Gençlerbirliği ise Medipol Başakşehir'i mağlup ederek, ilk 10 içindeki yerini sağlamlaştırmanın peşinde.

MOSSORO GERİ DÖNÜYOR

Medipol Başakşehir'de kart cezası sona eren Brezilyalı oyuncu Marcio Mossoro, Gençlerbirliği karşısında sahadaki yerini alabilecek.

Turuncu-lacivertli ekibin, Fenerbahçe ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında burnu kırılan kaptan Mahmut Tekdemir de Gençlerbirliği karşısında forma giyebilecek duruma geldi.

Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyen Caicara'nın da maç kadrosunda olması bekleniyor.

İstanbul ekibinde, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK), 5 maçlık cezaları 3'e düşen ve bu cezaları sona eren Yalçın Ayhan ile Ufuk Ceylan, kadro dışı bırakıldıkları için bu mücadelede de yer alamayacak.

Abdullah Avcı'nın ekibinde, Uğur Uçar da sarı kart cezalısı olduğu için bu mücadelede sahada olamayacak.

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Edin Visca, Alparslan Erdem, Cengiz Ünder ve Samuel Holmen, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan 5 futbolcu, yarınki maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 32. haftadaki Trabzonspor maçında oynayamayacak.

18. RANDEVU

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek. İki takım ligde 18. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım daha önce ligde 17 kez karşılaştı. Bu maçlarda Medipol Başakşehir 4 galibiyet alırken, Gençlerbirliği ise rakibini 8 defa mağlup etme başarısı gösterdi. 5 maçta da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Turuncu-lacivertliler, rakibine karşı oynadığı son 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Başakşehir, Ankara ekibine karşı oynadığı son 3 mücadelede ise rakibinden gol yemedi.



BAŞAKŞEHİR EVİNDE KAYBETMİYOR

Süper Lig'de oynadığı son dört mücadelenin üçünü kazanan İstanbul ekibi, evinde 20 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertli ekip, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. Buna karşı Gençlerbirliği ise deplasmanda oynadığı son 8 karşılaşmanın sadece 1'ini kazanabildi.