57 puanla 3. sırada yer alan Dick Advocaat yönetimindeki Fenerbahçe, 46 puanla 6. sırada bulunan Antalyaspor'u evinde konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe, Antalyaspor'u yenerek 3 puan almak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Karşılaşmanın detayları haberimizde...

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 13 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Süleyman Özay yapacak. Dördüncü hakem ise Abdulkadir Bitigen olacak.

42. RANDEVU

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Ligde yarın 42. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 41 maçın 28ini Fenerbahçe, 6sını Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi.

Fenerbahçenin 77 golüne, Akdeniz temsilcisi 35 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Antalyada yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbulda yaptığı maçlarda rakibine sadece bir kez yenildi.

İki takım, İstanbulda ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra İstanbulda Antalyaspor ile yaptığı 19 maçtan 18ini kazanırken, sadece 2012-2013 sezonunda 3-1 mağlup oldu.

İstanbuldaki lig maçlarında Fenerbahçe 49 gol atarken, kalesinde 15 gördü.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbuldaki maçı 3-1, geçen sezon da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada, 1984-1985 sezonunda Antalyada yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 41 lig maçı içinde en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

SON 10 MAÇ



İki takım arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:



2010-2011 Antalyaspor-Fenerbahçe 0 - 1



2011-2012 Antalyaspor-Fenerbahçe 0 - 0



Fenerbahçe-Antalyaspor 2 - 0



2012-2013 Fenerbahçe-Antalyaspor 1 - 3



Antalyaspor-Fenerbahçe 1 - 2



2013-2014 Antalyaspor-Fenerbahçe 1 - 2



Fenerbahçe-Antalyaspor 4 - 1



2015-2016 Fenerbahçe-Antalyaspor 2 - 1



Antalyaspor-Fenerbahçe 4 - 2



2016-2017 Antalyaspor-Fenerbahçe 1 - 0

FENERBAHÇE'DE ALTI EKSİK

Fenerbahçe'de ikisi cezalı, dördü sakat olmak üzere altı futbolcu Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli takımda geçen hafta yapılan Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Josef de Souza ile Martin Skrtel, Antalyaspor maçında oynayamayacak.

Sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı ve Gregory van der Wiel'in yanı sıra sezonu kapatan Brezilyalı futbolcular Jose Fernandao ile Fabiano Ribeiro da yarınki karşılamada sahadaki yerlerini alamayacak.

KARAVAİEV FORMAYA YAKIN

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı ancak çok fazla forma şansı bulamayan Ukraynalı futbolcu Oleksandr Karavaiev'in, Antalyaspor karşılaşmasında ilk 11'de oynaması bekleniyor.

Ukraynalı futbolcu, Süper Lig'de son olarak 29 Ocak'ta yapılan Kayserispor maçında forma giyerken, sonraki 11 müsabakada süre alamadı.

7 RESMİ MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, yaptığı son 7 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Resmi maçlardaki son yenilgisini 17 Mart'ta sahasında Atiker Konyaspor'a karşı alan sarı-lacivertliler, o karşılaşmadan sonra yaptığı 2'si derbi olmak üzere 5 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçını kaybetmedi.

Ligde Kardemir Karabükspor (1-0), Akhisar Belediyespor (3-1), Galatasaray (1-0) ve Çaykur Rizespor (2-1) maçlarını kazanan Fenerbahçe, Beşiktaş (1-1) ile berabere kaldı.

Türkiye Kupası'nda ise Kayserispor'u (3-0) mağlup eden sarı-lacivertli takım, Medipol Başakşehir (2-2) ile yenişemedi.