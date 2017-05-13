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Dick Advocaat'tan kupa uyarısı

Dick Advocaat futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Ligde yerimiz az çok belli. Başakşehir ile kupada oynayacağımız maç öncesinde ligde karşılaşacağımız Antalyaspor karşısında yıpranma istemiyorum" dedi

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 00:30:02 Güncelleme: 09:34:58

HABERTÜRK SPOR'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Teknik Direktör Dick Advocaat’ın aklı fikri önümüzdeki hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası’nda Medipol Başakşehir ile oynayacakları yarı final rövanş maçında. Süper lig’de şampiyonluk iddiasını yitiren ikincilik şansını ise mucizelere bırakan Sarı-Lacivertliler’in Hollandalı hocası sezonu kupasız kapatmak istemiyor. Bunun için de Hollanda Milli Takımı ile yaptığı anlaşmanın ardından, “ Fenerbahçe sayesinde bu göreve seçildim. Bunun için de en azından bir kupayla camiaya veda etmek istiyorum” diyen tecrübeli çalıştırıcının aklında bugün oynanacak Antalyaspor maçı pek yok. Samandıra’da talebeleriyle bir toplantı yapan tecrübeli çalıştırıcı bunun için de oyuncularından kendilerini yıpratmamalarını istedi.

‘SORUN YAŞAMAYALIM’
Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli çalıştırıcısı oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Ligde yerimizi az çok belli ettik. Önümüzde iki tane çok önemli final maçı kaldı. Yıpranma istemiyorum. Hafta içerisinde Medipol Başakşehir ile zorlu bir rövanş maçı oynayacağız. bunun için de hiçbirinizin konsantrasyon sorunu yaşamasını istemiyorum” ifadesini kullandı.

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