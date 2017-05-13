Osmanlıspor - Akhisar Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken ligi ilk 10 sıra içinde tamamlamak isteyen Osmanlıspor'la, Akhisar Belediyespor kozlarını paylaşacak. Peki, Osmanlıspor - Akhisar Belediyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte detaylar...

OSMANLISPOR - AKHİSAR BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Lige Mustafa Reşit Akçay yönetiminde başlayan ve 3 kulvarda mücadele veren Osmanlıspor ligde geçtiğimiz senenin gölgesinde kaldı. Akçay'ın şok istifası ile sarsılan Osmanlıspor, teknik direktörlük koltuğuna Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi. Hamzaoğlu ile çıkış yakalayan 30 haftada 38 puan topladı ve 12'nci sırada yer alıyor. Ligi ilk 10 sırada bitirmek isteyen Osmanlıspor'da hedef Akhisarspor'u mağlup ederek Konyaspor'un yenildiği haftada hem Akhisar'ı hem Konyaspor'u alt ederek ilk 10 içinde yer almak. Okan Buruk'un gelmesiyle adeta baharı yaşayan Akhisar Belediyespor müthiş bir çıkış yakaladı. 3 haftada 3 galibiyet alan Akhisar Belediyespor, 30 haftada 39 puan topladı ve 10'uncu sırada yer alıyor. İlk 10'un içinde yer almak isteyen Okan Buruk'un öğrencileri galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Zorlu Osmanlıspor - Akhisar Belediyespor maçı 14 Mayıs Pazar günü (yarın) saat 16.00'da Ankara Osmanlı Stadyumu'nda oynanacak. Kritik mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Osmanlıspor - Akhisar Belediyespor maçında Barış Şimşek düdük çalacakç Şimşek'in yardımcılıklarını, Alparslan dedeş ve Serdar Diyadin yapacak.

OSMANLISPOR VE AKHİSAR BELEDİYESPOR'UN İSTATİSTİKLERİ

İki takımın Süper Lig'de oynadığı üç maçta Osmanlıspor rakibine yenilmedi (2G 1B).

Osmanlıspor, Süper Lig'de iç sahada sekiz maçtır kazanamıyor (3B 5M). Osmanlı'nın evinde kazandığı son maç Aralık 2016'da Karabükspor'a karşıydı (2-1).

Bu sezon Süper Lig'de iç sahada sadece Gaziantepspor ve Adanaspor (14'er puan), Osmanlıspor'dan daha az puan toplayabildi (15). Osmanlıspor aynı zamanda bu sezon ligde evinde en az maç kazanan takımı (3).

Osmanlıspor bu sezon ligin iç sahada en az gol atan üç takımından biri (14, Gaziantepspor ve Antalyaspor ile birlikte). Ancak Akhisar Belediyespor da bu sezon Karabükspor'un ardından (9) en az deplasman golü atan ikinci takımı (10).

Akhisar Belediyespor, son deplasman maçında Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek altı maçlık yenilgi serisini sonlandırmıştı. Akhisar en son Ağustos-Eylül 2014'te arka arkaya iki deplasman galibiyeti alabildi.

ANKARA OSMANLI STADYUMU'NUN KONUMU