Almanya ligi Bundesliga'da iki hafta önce Wolfsburg'u 6-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, RG Leipzig'e konuk oluyor. Peki RB Leipzig - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta?

RB LEİPZİGR - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Red Bull Arena'da oynanacak karşılaşmayı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Türkiye saati ile 16:30'da başlayacak olan maç Eurosport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

● RP Leipzig, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

● Bayern Münih, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

● RP Leipzig, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 2 gol gördü.

● Bayern Münih, oynadığı son 5 maçta 13 gol attı, 9 gol yedi.

● RP Leipzig, evinde oynadığı son maçta Ingolstadt ile 0-0 berabere kaldı.

● Bayern Münih, deplasmanda oynadığı son maçta Wolfsburg'u 6-0 yendi.

● RP Leipzig, evinde son 4 lig maçını da kaybetmedi, toplamda ise 7 maçtır kaybetmiyor.

● Bayern Münih, ligde oynadığı son 5 maçı da kaybetmedi.