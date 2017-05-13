Adanaspor teknik direktörü üzgün

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı Trabzonspor'la 1-1 berabere kalarak küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'un teknik direktörü Eyüp Arın, karşılaşma sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Arın'ın sözleri:

"Küme düşen bir takımın hocası olarak karşınızda olduğum için üzgünüm. Üzgünüm çünkü takımı ligde tutabilmek adına bir şeyleri beceremedik. Üzgünüm, Adanaspor taraftarının yaptıkları için. Sahaya matematiksel olarak şekillenecek bir maç olarak çıktık. Adanaspor'a yakışır şekilde, oyunu çirkinleştirmeden, kendi haddimizi bilerek sabırlı bir oyun anlayışımızla sahada mücadele edeceğimizi söylemiştik. Maça baktığımız da düşüncelerimiz oluştu."

"HİÇ KİMSE ARMAYA VE FORMAYA TAŞ ATAMAZ"

"En çok üzüldüğüm nokta taraftarın tavrıdır. Hiçbir Adanasporlu taraftar turuncu-beyazlı armaya ve formaya taş atamaz. Otobüse atılan taşla kırılan cam parçaları kaleci Karacic'in gözüne geldi. Fakat futbolcumuz maça çıktı ve oynadı. Ben futbolcularımı maçtan önce yaşadıkları hadiseye rağmen sahada ortaya koydukları futboldan dolayı kutluyorum"