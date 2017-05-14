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Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan
FUTBOL

Başakşehir'de Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan affedildi

Başakşehir'de Çaykur Rize maçı sonrası muhabirlere saldırdıkları için kadro dışı bırakılan Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan affedildi

14 Mayıs 2017 Pazar, 10:08:50 Güncelleme: 10:10:33

Medipol Başakşehir'de Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında çıkan olaylar nedeniyle kadro dışı bırakılan Yalçın Ayhan ile Ufuk Ceylan affedildi.

Turuncu-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kadro dışı olan futbolcularımız Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan, Yönetim Kurulumuzun kararı ile takımla beraber çalışmalara başlayacaklar." denildi.

Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşma sonrasında basın mensubuna yönelik saldırıları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan beşer maç ceza almış, Tahkim Kurulu cezaları üçer maça indirmişti.

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