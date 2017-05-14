Dünya futbolu Avrupa'daki yoğun Türk nüfusundan çıkan yetenekleri aramaya ve bulmaya devam ediyor. Gündeme düşen son isim: Utku Şen.

Fanatik'in haberine göre Almanya'daki Türk yeteneklerden bir tanesi daha dünya futbolunun üst basamaklarına doğru tırmanmak üzere.

Almanya 3. Lig ekiplerinden Holstein Kiel'de forma giyen golcü oyuncu Utku Şen dünya devlerini peşine takan son isim oldu.

Bayern Münih ve Liverpool'un yakın takibindeki 19 yaşındaki yeteneğin transferi için iki devin yarış halinde olduğu iddia edildi.

Haberde Utku'nun Kırmızılar'a yakın olduğu ve 4.5 milyon euro'luk bir bonservisle transferin sona ereceği haberde belirtildi.

Utku'nun bu sezon oynadığı 23 maçta 22 golü bulunuyor.