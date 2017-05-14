Beşiktaş'ın sezon başında İspanyol ekibi Malaga'ya kiraladığı kaleci Denys Boyko, geri dönüyor. Malaga, Espanyol'un yedek kalecisi Roberto Gago ile anlaşmaya vardı.



Milliyet'in haberine göre; bu transfer nedeniyle de Boyko'yu geri yollama kararı aldı. Beşiktaş da Ukraynalı file bekçisini satacak.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Ukrayna'nın Dinipro takımından 3.30 milyon Euro'ya transfer edilen Denys Boyko, beklenen performansı sergileyememiş ve Beşiktaş formasıyla toplam 5 maça çıkmış ve kalesinde 7 gol görmüştü. Siyah-Beyazlılar, Ukraynalı eldiveni sezon başında Malaga'ya 435 bin Euro karşılığında kiralamıştı.