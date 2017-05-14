Trabzonspor, düşüşe geçti

Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, ligin son 5 haftasında aldığı sonuçlarla düşüşe geçerken Avrupa kupalarına katılma şansını da zora soktu.

Ligin ikinci bölümünde 31 puanla en fazla puan toplayan takımlar arasında ön sırada yer alan bordo-mavili takım, söz konusu dönemdeki ilk 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlikle yenilgi yüzü görmeyerek 26 puan elde etti. Karadeniz ekibi, son 5 haftada ise 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Avrupa yolunda önemli puan kayıpları yaşadı.

İlk 10 haftada sadece 4 puan kaybı yaşayan Karadeniz ekibi, son 5 haftada ise 10 puan yitirerek taraftarlarını da hayal kırıklığına uğrattı.

Ligin ilk yarısında sıkıntılı bir dönem geçiren bordo-mavililer, ikinci yarının ilk 10 haftasında Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Gaziantepspor'u 4-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken Aytemiz Alanyaspor ile 0-0, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, son 5 haftada ise Beşiktaş'a 4-3 mağlup olduktan sonra Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Daha sonra Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan bordo-mavili takım, Kayserispor'a da 3-2 yenildi, dün de ligin son sırasında yer alan Adanaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Sıralamada 5'incilikte kaldı

Ligin ilk yarısında 18 puanla 13. sırada yer alan Trabzonspor, ikinci bölümde ilk 10 maçta aldığı sonuçlarla 5'inciliğe kadar yükseldi.

Bordo-mavili takım, son haftalarda kaybettiği puanlarla Galatasaray'ı geçme şansı yakalayamazken ilk 4 içinde kendine yer bulamadı.

Bordo-mavililer, averajla Antalyaspor'un önünde haftayı 5. sırada tamamladı.

Buruk rekor

Trabzonspor, Adanaspor deplasmanından aldığı 1-1'lik beraberlikle önemli 2 puan yitirmesine karşın dış sahadaki yenilmezlik serisini 8 maça çıkararak 2010-2011 sezonundaki yenilmeme serisini yakaladı.

En son deplasman yenilgisini 148 gün önce ligin 15. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavililer, son 8 dış saha maçında 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan toplamayı başardı.

Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, Atiker Konyaspor ve Adanaspor karşısında 1-1 berabere kaldı.

Kalesi düştü

Trabzonspor, son 5 haftada kalesinde de başarılı grafiğini sürdüremedi.

Ligin ikinci yarısının ilk 10 haftasında sadece 3 gol gören bordo-mavililer, son 5 haftada 8 gol yedi.

Avrupa kupalarına 2 sezonluk ara

Trabzonspor, hedefini gerçekleştirememesi halinde son 2 sezonda Avrupa arenasının dışında kalacak.

Geçen sezonu 40 puan ile 12. sırada tamamlayan Trabzonspor, 7 sezon sonra Avrupa kupalarında mücadele etme haklı elde edememişti.

En son 2008-2009 sezonunda Avrupa kupalarına katılamayan ve ardından 7 sezondur aralıksız olarak Avrupa'da boy gösteren bordo-mavililer, geçen sezon Avrupa'da yer alamamıştı.