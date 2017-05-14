Gaziantepspor: 1 - Galatasaray: 2 Maç Sonucu

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Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde ligi ilk dörtte tamamlamak isteyen Galatasaray, 26 puanlı Gaziantepspor'un konuğu oldu. Sarı-kırmızılılar, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılıların ilk golü 31. dakikada Josue'den geldi. Portekizli oyuncu, uzaktan yaptığı vuruşla Galatasaray formasıyla ikinci golünü kaydetti. Sarı-kırmızılılar, devre arasında soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

Gaziantepspor ikinci yarıya istekli başladı. Ev sahibi ekip, Khaly Thiam'ın 53. dakikada kafa vuruşuyla attığı golle umutlandı. Teknik direktör Bülent Uygun, 63. dakikada iki değişiklik yaptı. Gaziantepspor, bu dakikalarda pozisyonlar bulsa da sonuç alamadı.

Galatasaray, 80. dakikada kazanılan frikikte güzel bir gol atan Wesley Sneijder'le galibiyete uzandı.

Puanını 55'e yükselten Galatasaray, Trabzonspor'la arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını ise 2'ye indirdi.

26 puanlı Gaziantepspor ise haftayı 17. sırada tamamladı ve kümede kalma ihtimali mucizelere kaldı.

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantepspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, kadroda rotasyona gitti. Hırvat teknik adam, ligde son oynanan ve 3-1 kaybedilen Kasımpaşa maçının ardından, takımını Gaziantepspor karşısında 4 değişiklikle sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı ekipte, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Tolga Ciğerci ile sakatlıkları bulunan Lionel Carole ve Yasin Öztekin'in yanı sıra Hakan Balta da Gaziantepspor maçının kadrosuna giremedi. Bu oyuncuların yerine, Semih Kaya, Linnes, Josue ve Sinan Gümüş ilk 11'de şans buldu. Galatasaray, Gaziantepspor karşısına Muslera, Linnes, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Bruma, Sinan Gümüş, Sneijder, Selçuk İnan, Josue, Podolski 11'i ile çıktı.

TRİBÜNLER BÜYÜK ORANDA BOŞ KALDI

Gaziantepspor-Galatasaray maçına, ev sahibi ekip taraftarlarının ilgisi düşük oldu. Galatasaray taraftarları için ayrılan bölüm dolarken, Kalyon Arena'da diğer tribünlerde büyük boşluklar oluştu.

GAZİANTEP'TE 3 DEĞİŞİKLİK

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde son oynanan ve 6-0 kaybedilen Akhisar Belediyespor maçı kadrosunda 3 değişiklik yaptı. Alınan ağır yenilgi sonrası teknik direktör Uygun, Angan, Marcinho ve Ben Hatira'yı yedek soyundurup yerlerine Fatau, Orkan Çınar ve Doğanay Kılıç'ı sahaya sürdü. Gaziantepspor'un Galatasaray karşısındaki 11'inde, Victor, Musa Nizam, Barış Yardımcı, Pedroso, Wallace Reis, Thiam, Doğanay Kılıç, Fatau, Ghilas, Orkan Çınar ve İlhan Parlak yer aldı.