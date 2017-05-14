Crystal Palace: 4 - Hull City: 0 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Crystal Palace ile Hull City karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan ev sahibi 3'te Zaha ve 34. dakikalarda Benteke'nin golleriyle devreyi 2-0 önde kapattı.

85'te penaltıdan Milivojevic skoru 3-0'a getirirken, 90. dakikada ise Van Aaanholt son sözü söyledi ve Crystal Palace maçı 4-0 kazandı.

Bu sonuçla Crystal Palace puanını 41 yaptı. 34 puanda kalan Hull City ise Sunderland ve Middlesbrough'un ardından küme düşen üçüncü takım oldu.