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Crystal Palace - Hull City
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Crystal Palace: 4 - Hull City: 0 | MAÇ SONUCU

Premier Lig'in 37. haftasında Crystal Palace evinde Hull City'i 4-0 yendi. Bu sonuçla Hull City küme düştü

14 Mayıs 2017 Pazar, 16:19:19 Güncelleme: 16:27:38

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Crystal Palace ile Hull City karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan ev sahibi 3'te Zaha ve 34. dakikalarda Benteke'nin golleriyle devreyi 2-0 önde kapattı.

85'te penaltıdan Milivojevic skoru 3-0'a getirirken, 90. dakikada ise Van Aaanholt son sözü söyledi ve Crystal Palace maçı 4-0 kazandı.

Bu sonuçla Crystal Palace puanını 41 yaptı. 34 puanda kalan Hull City ise Sunderland ve Middlesbrough'un ardından küme düşen üçüncü takım oldu.

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