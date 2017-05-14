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Osmanlıspor: 0 - Akhisar Belediyespor: 4 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 31. haftasında Akhisar Belediyespor deplasmanda Osmanlı'yı 4-0 mağlup etti. Maçın dakika dakika özeti HTSPOR ARENA'da...

14 Mayıs 2017 Pazar, 17:52:33 Güncelleme: 17:57:32

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Osmanlıspor evinde Akhisar Belediyespor ile karşılaştı. Maç boyunca sahada Akhisar'ın üstünlüğü vardı. 27'de Olcan'ın asistinde Custodio attığı golle takımını devreye 1-0 önde götürdü.

Akhisar ikinci yarıya da iyi başladı. 49'da Özer golü atarken, Olcan maçtaki 2. asistini yaptı. Maçın yıldızı Olcan, 59. dakikada bu kez ağları havalandırarak durumu 3-0'a getirdi.

5 dakika sonra ise Prochazka kendi ağlarına gönderdiği golle maçın skorunu ilan etti: 0-4.

Bu sonuçla Akhisar Belediyespor puanını 42 yaparken, osmanlıspor ise 38 puanda kaldı.

AYRINTILAR BİRAZDAN...

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