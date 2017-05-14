Tottenham'dan White Hart Lane'e güzel veda!

Premier Lig'i 2. bitirmeyi garantileyen Tottenham, yeni stadına geçmeden önce taraftarının karşısına son kez Manchester United maçıyla çıktı. Londra temsilcisi, mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.
Karşılaşmanın ilk golü, 6. dakikada Victor Wanyama'nın kafa vuruşuyla geldi. Mücadelenin ilk yarısı, bu sonuçla bitti.
2. yarıya da hızlı başlayan taraf ev sahibiydi. 49. dakikada sahne alan Harry Kane, farkı ikiye çıkarırken kariyerinde Manchester United'a ilk kez gol attı. Manchester United'ın tek golüyse Wayne Rooney'den geldi.
Tottenham, 4 gün sonra Leicester City ve 21 Mayıs'ta Hull City'nin konuğu olacak. 65 puanla 6. sırada bulunan Manchester United ise önce 3 gün sonra Southampton deplasmanına gidecek sonrasında 21 Mayıs'ta Crystal Palace'ı ağırlayacak.