Alanyaspor: 4 - Karabükspor: 2 (MAÇ SONUCU)

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Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor'u ağırladı. Ev sahibi sahadan 4-2 galip ayrıldı. Alanya'nın golleri Vagner Love (3) ve Candeias'tan geldi. Karabükspor'a Seleznyov (penaltı) ve Yatabare'nin sayıları yetmedi.

Vagner Love Süper Lig'deki 21. golünü atarak gol krallığını sürdürdü. Love, kariyerindeki en çok gol attığı sezonu da geçti. Brezilyalı yıldız, CSKA formasıyla 2008/2009'da 20 gol atmıştı.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 40'a yükseltirken Karabükspor 39'da kaldı.

Ayrıntılar birazdan...

— HT Spor (@htspor) May 14, 2017