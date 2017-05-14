ÖNE ÇIKANLAR
Alanyaspor
FUTBOL

Alanyaspor: 4 - Karabükspor: 2 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor'u 4-2 yendi. Vagner Love hat-trick yaparak yıldızlaştı

14 Mayıs 2017 Pazar, 20:53:52 Güncelleme: 20:58:18

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... ALANYASPOR-KARABÜKSPOR MAÇININ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor'u ağırladı. Ev sahibi sahadan 4-2 galip ayrıldı. Alanya'nın golleri Vagner Love (3) ve Candeias'tan geldi. Karabükspor'a Seleznyov (penaltı) ve Yatabare'nin sayıları yetmedi.

Vagner Love Süper Lig'deki 21. golünü atarak gol krallığını sürdürdü. Love, kariyerindeki en çok gol attığı sezonu da geçti. Brezilyalı yıldız, CSKA formasıyla 2008/2009'da 20 gol atmıştı.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 40'a yükseltirken Karabükspor 39'da kaldı.

Ayrıntılar birazdan...

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Karabükspor - Osmanlıspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
FUTBOL

Karabükspor'un konuğu Osmanlıspor
Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
FUTBOL

Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ...
Karabükspor: 0 - Kasımpaşa: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Karabük'te kazanan yok!
Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
FUTBOL

Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk oluyor