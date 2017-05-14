Igor Tudor'dan transfer açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Gaziantepspor'u 2-1 yendikleri maç sonrası gelecek sezon için iddialı konuştu ve "Hedef seneye şampiyon olmak." dedi. Hırvat çalıştırıcı, transfer çalışmalarının 2 ay önce başladığını da ekledi.

"Türkiye liginde hiçbir maç kolay geçmiyor." diyen Tudor sözlerine "Tabiri caizze acı çektiğimiz bir maç oldu; ama kazandık. Bu maçı geride bırakıp Osmanlıspor'u yenmek istiyoruz. Hedefimiz Fenerbahçe'nin önüne geçmek ve ligi 3. bitirmek." ifadeleriyle devam etti.

Başkan Dursun Özbek'le arasının çok iyi olduğunun altını çizen Tudor, "Her zaman onunla olsun yöneticimiz Cenk Ergün'le olsun, konuşup fikir alışverişinde bulunuyoruz. Gelecek sene mükemmel bir sezon geçirebilmek için çalışıyoruz." dedi.

"TRANSFER ÇALIŞMALARINA 2 AY ÖNCE BAŞLADIK"

"Gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı mı?" sorusuna "Tabii ki başladık." cevabını veren Hırvat çalıştırıcı, sözlerini "İki ay önce başlayan bir çalışma. Yönetimle, scoutlarla iletişim halindeyiz. Hedef seneye şampiyon olacak takımı kurabilmek. İlk odaklanmamız 3 maçımızı iyi bir şekilde bitirmek. Hedef seneye şampiyon olmak. Galatasaray her zaman şampiyonluğa oynayan bir camia. Hedefimiz de o kadroyu kurabilmek." ifadeleriyle noktaladı.