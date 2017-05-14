Bülent Uygun: Yapılan hainliği anlatacak değilim

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Gaziantepspor 31. haftada Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Kalan 3 haftada işini mucizelere bırakan kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü Bülent Uygun, hakem Hüseyin Göçek'in kararları sebebiyle mağlup olduklarını söyledi. Kümede kalma adına verdikleri mücadeleye de değinen Uygun, "Yapılan hainliği anlatacak değilim" dedi.

Maçı izleyenlerin keyif aldığını belirten Uygun, "Gaziantepspor olarak küme düşmeme mücadelesi verdiğimiz bugün 5 tane yüzde yüz gol pozisyonuna girdik. Fakat hakemin kendi kendine yarattığı serbest vuruştan bir golle mağlup olduk. Hüseyin Göçek bütün takdir haklarını rakipten yana kullandı. Bugün Gaziantepspor oynadığı oyunla ayağa kalkma mücadelesinin de ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Geldiğim günden beri öyle sorunlarla uğraşıyorum ki ne dertleri anlatabilecek ne yapılan hainliği anlatacak değilim." dedi.

Kendisinin duyduğu inancın 3'te 1'inin bazılarında olsaydı kümede kalacaklarına inandığına değinen Uygun sözlerine "Bugün takımın en iyisi Barış. Gittiğimiz takımda alacağımız ilk oyuncuların başında gelir. Karakter olarak da çok iyi bir oyuncudur. Ancak yediği küfürlerin haddi hesabı yok. Türk sporunda neden böyleyiz? Türk sporunda neyin mücadelesini veriyoruz? Düşmez kalkmaz bir Allah. Düşmemesi yönünde her türlü mücadeleyi verdik. Bugün kazanması gereken takım Gaziantepspor'du, Galatasaray kazandı. Tebrik ediyorum." ifadeleriyle devam etti.



"Buraya inanarak gelmiştim. Yaklaşık 4 sene önce o zamanki taraftarla birlikte bu işi başarmıştık. Bu işler taraftarın verdiği moralle olur." diyen uygun, açıklamalarını "Verilen ekonomik anlamdaki sözlerle olur. Biz dünyada olmayan bir şey yaşadık. Futbolcumuz intihar etti. Bu kolay değil. Bir yakınınız öldüğünde aylarca bunu üstünüzden atamıyorsunuz, bizim bir arkadaşınız öldü. Futbol adına sahada kazanmak için mücadele ettik. Bundan insan bir nebze olsun mutlu oluyor." sözleriyle noktaladı.