La Liga'da şampiyon son hafta belli olacak!

Barcelona, La Liga'daki 37. maçında Las Palmas'a konuk oldu. Katalan ekibi, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı.



Katalan ekibi, bu sonuçla puanını 87'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Neymar'ın hat-trick yaptığı karşılaşmada Barcelona'nın diğer golünü Luis Suarez kaydetti.

Barcelona, La Liga'nın son haftasında Eibar'ı ağırlayacak.

Ligde 36. maçını oynayan Real Madrid, ağırladığı Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. Eflatun-beyazlılar'ı galibiyete taşıyan golleri Nacho, Cristiano Ronaldo ve Toni Kroos kaydetti. Sevilla'nın tek golü ise Stevan Jovetic'ten geldi.

Lider Barcelona'dan bir maçı eksik olan Real Madrid, 17 Mayıs'ta oynayacağı Celta Vigo maçını kazandığı takdirde liderliğe yükselecek. Eflatun-beyazlılar, 21 Mayıs'taki Malaga karşılaşmasından puan çıkardığı takdirde şampiyonluğa ulaşacak.