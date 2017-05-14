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Roma - Juventus
FUTBOL

Juventus şampiyonluğu son maçlara bıraktı

Serie A'da lider Juventus'u ağırlayan ve rakibini 3-1 mağlup eden Roma, şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi başardı

14 Mayıs 2017 Pazar, 23:41:20 Güncelleme: 23:43:54

35 maçta 85 puanı bulunan Juventus, Roma karşısında alacağı puan ile şampiyonluğunu ilan edecekti. Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, Mario Lemina'nın 21. dakikada attığı golle öne de geçti. Ancak Roma'nın cevabı gecikmedi. Kaptan Daniele De Rossi, 25. dakikada eşitliği sağladı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Roma, 56. dakikada önce Stephan El Shaarawy ile öne geçti. Bu golden yaklaşık 10 dakika sonra Radja Nainggolan sahne aldı ve farkı 2'ye çıkardı.

Roma, bu galibiyetle 85 puandaki lider Juventus'la arasındaki puan farkını 4'e indirdi ve Napoli'nin üzerine çıkmayı başardı. Başkent temsilcisi ligin kalanında Chievo deplasmanına gittikten sorna Genoa'yı ağırlayacak.

Juventus ise Crotone'yi ağırladıktan sonra Bologna'nın konuğu olacak. Siyah-beyazlılar, bu iki maçtan birini kazandığı takdirde diğer sonuçları beklemeden şampiyon olacak. Juventus, tekrar şampiyon olursa bunu üst üste altıncı kez ipi göğüslemiş olacak.

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