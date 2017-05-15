Beşiktaş’ın tecrübeli hocası, Bursaspor maçı için oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Rize’den 6 yediklerine bakmayın. Bu maçta her şeyi unutturmak için oynayacaklar. F.Bahçe maçındaki gibi laubalilik istemiyorum” dedi. Teknik direktör Şenol Güneş’ten Bursaspor uyarısı... Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre siyah-beyazlılar’ın tecrübeli çalıştırıcısı zorlu 90 dakika öncesinde oyuncularıyla yaptığı toplantıda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Yeşil-beyazlılar’ın son dönemdeki kötü durumuna aldanmamaları gerektiğini talebelerine aktaran Şenol Güneş, “Ben Bursa da çalıştım. Böyle maçlarda farklı oynayan bir takım. Geçen hafta Çaykur Rizespor’dan 6 yediklerine bakmayın. Taraftar baskısı olan bir camia. Bu maçta her şeyi unutturmak için oynayacaklar. Fenerbahçe maçındaki gibi son dakikalarda hüsrana uğramayalım. Bunun için laubali bir oyun istemiyorum. Bursa her zaman futbol şehridir. Takım olarak da kötü değiller. Yaşayacağımız bir kayıp şampiyonluk yarışındaki işimizi zorlaştıracaktır, haberiniz olsun” diye konuştu.

QUARESMA VE BABEL’LE ÖZEL GÖRÜŞME

Bursaspor ile ilgili olarak genel uyarıların ardından teknik direktör Şenol Güneş’in hedefindeki iki isim ise Quaresma ve Babel’di... Takımın iki yıldızı ile özel olarak görüşen tecrübeli çalıştırıcı, “Sizlerden çabuk oynayıp Bursaspor ceza alanına girmenizi istiyorum. Ne yapıp edip ceza sahasına girin. Savunmada hata yapıyorlar, bundan faydalanmalıyız” dedi.