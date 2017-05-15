Şenol Güneş ve Ricardo Quaresma dalya diyecek

Şenol Güneş ve Quaresma, Bursa maçıyla dalya diyecekler. İki sezonda 99 maçta Kartal’ı yöneten Güneş bu karşılaşmada, 59 galibiyet, 24 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki 100. maçına bugün çıkacak olan Q7 ise 99 lig maçında 13 gol atıp 29 asist yaptı.

İKİ YILDIZ SINIRDA

Beşiktaş’ta Bursaspor karşılaşması öncesi iki oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Siyah-Beyazlı ekipte Atiba Hutchinson’ın yanı sıra Atınç Nukan da bugün oynamaları ve kart görmeleri halinde Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

6 YIL SONRA BURSA

Beşiktaş taraftarı, 6 yıl sonra Bursa’da maç izleyecek. Siyah-Beyazlı taraftarlara en son 2010-11 sezonunda izin çıkmış ancak Yeşil-Beyazlı taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle maç iptal edilince kar- şılaşmaya izleyemeden geri dönmüşlerdi.