Trabzonspor, Ndiaye'de sona yaklaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Osmanlı’nın Senegalli yıldızı Badou Ndiaye için tüm kozlarını oynuyor. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre, Bordo-Mavililer, teknik direktör Ersun Yanal’ın bizzat istediği 26 yaşındaki hücum oyuncusu için Başkent ekibine 2.5 milyon Euro’nun yanı sıra; Sefa Yılmaz, İbanez, Muhammet Demir, Aykut Demir ve Ramazan Övünç’ün gibi 5 futbolcunun yer aldığı bir paket teklif yaptı. Osmanlı’nın bu cazip teklife sıcak baktığı belirtilirken, Ndiaye’nin de Trabzonspor’da oynamak istemesi ‘Fırtına’nın elini güçlendirdi. Bordo-Mavili yöneticilerin, bu transfere büyük ihtimalle ‘bitti’ gözüyle baktıkları öğrenildi. Ndiaye, bu sezon 40 resmi maçta 7 gol attı, 3 asist yaptı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER