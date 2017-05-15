Volkan Demirel ve Mehmet Topal'dan tepki: Kabul edilemez

Antalya yenilgisinin ardından F.Bahçe’nin iki kaptanı, “Bu dağınıklık kabul edilemez. Herkes kendine çekidüzen versin” dediler.



Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Kadıköy’de Antalya karşısında kötü futbol ve karşılığında da alınan yenilgi sonrasında takım kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal sıcağı sıcağına arkadaşlarına sert uyarılarda bulundu... Medipol Başakşehir ile oynanacak zorlu 90 dakika öncesinde bu görüntünün kabul edilemez olduğunun altını çizen iki kaptan, “Başakşehir karşısında da böyle oynarsak büyük sıkıntılar yaşarız. Bu dağınıklık kabul edilemez. Daha önce de bu görüntüdeyken Bursaspor ile oynadığımız kupa maçında elendik. Bunun için herkesin kendine çekidüzen vermesi lazım” dediler.



‘BU KUPAYI ALMALIYIZ’

Camiayı mutlu etmek için Ziraat Türkiye Kupası’nın son şansları olduğunu da belirten iki kaptan, “Birçok nedenden dolayı bu sezon taraftarlarımızı fazlasıyla üzdük. Bunun tek telafisi kupayı kazanmamız olacak. Başakşehir ile oynayacağımız maçta kalitemizi ortaya koyup finale adımızı yazdırmalıyız” ifadesini kullandılar.

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