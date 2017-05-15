Fenerbahçe'de acı tablo!

Fenerbahçe, şampiyonluk parolasıyla çıktığı Turgay Şeren Sezonu'nda şampiyonluk yarışından erken koptu. Sarı-lacivertlilerde Avrupa Ligi'nde havluyu şubat ayında atınca gözler lige çevrilmişti. Ancak Dick Adovcaat ve öğrencileri ligde de beklentileri karşılayamadı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde sadece 4 takımı oynadığı iki maçta da mağlup edebildi. Galatasaray'ı Kadıköy'de 2-0'la yenen Fenerbahçe, deplasmandaki maçı da Josef de Souza'nın son dakikalarda attığı golle kazanmıştı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi dışında 31. hafta itibariyle karşılaştığı takımlardan sadece üçünü iki maçta da mağlup edebildi.

Dick Advocaat ve öğrencileri, Akhisar Belediyespor'u iki maçta da 3-1 ile geçerken Karabükspor'u 5-0 ve 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'u ise 5-1 ve 2-1'lik skorlarla devirmeyi başardı.

Fenerbahçe, peşpeşe oynayacağı Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarından da galibiyetle ayrılırsa ligde iki takımı da yendiği takım sayısını 6'ya çıkarmış olacak.