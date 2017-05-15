Beşiktaş Bursa'ya 50 otobüsle gidiyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 31. haftasında Bursaspor ile bu akşam 20:00'de karşılaşacak. Ligin sonuna yaklaşılırken, puan cetvelinde maç eksiğiyle 2. sırada bulunan Beşiktaş, Bursaspor ile oynayacağı karşılaşma ile eksik maçını tamamlamış olacak.

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA YENİDEN LİDER

66 puanla ligin zirvesinde bulunan Medipol Başakşehir'i 65 puanla takip eden lig 2.'si Beşiktaş, bu akşam Bursaspor'u mağlup etmesi durumunda ligin büyük bir bölümünde oturduğu liderlik koltuğunu tekrar devralmış olacak. Beraberlik durumunda ise ikili averaj hesaplamasında Başakşehir'in gerisinde bulunan Beşiktaş'ın sıralamadaki yeri değişmeyecek. Düşme potasının 8 puan üstünde olan ve 35 puanla 15. sırada bulunan Bursaspor ise Beşiktaş'tan puan ya da puanlar alarak düşme potasından daha da uzaklaşmak isteyecek.

50 OTOBÜS DOLUSU BEŞİKTAŞLI, BURSA'YA HAREKET EDİYOR

Beşiktaş için kritik bir öneme sahip olan karşılaşmaya taraftarların da ilgisi büyük oldu. Kendileri için ayrılan bütün biletleri tüketen Beşiktaş taraftarı, bugün saat 12.00 sıralarında, Vodafone Arena Stadı'nın çevresinde toplanarak, liderlik mücadelesinde takımlarına destek olmak için otobüslerle Bursa'ya hareket etti. Saat 11.00'de toplanmaya başlayan taraftarların üst aramaları, kimlik ve bilet sorgulamaları yapıldıktan sonra otobüslere binmeleri sağlandı. Taraftarların yolculuk hazırlığı ve yolculuk başlangıcı sırasında polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, 50 otobüs dolusu Beşiktaş taraftarının olaysız bir şekilde yola çıkmasını sağlandı.

VALİ BURSASPOR TRİBÜN LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Bursaspor tribün liderleri, takımlarının bugün oynayacağı Beşiktaş karşılaşması öncesi Bursa Valisi İzzettin Küçük ile bir araya geldi. Valilik binasında yapılan toplantıda konuşan Vali Küçük, Bursaspor taraftarının Bursa'ya yakışır şekilde takımını destekleyeceğine inandığını söyledi.İki takım taraftarları arasında uzun yıllardır süren husumet sebebiyle maç öncesi güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkarılırken, karşılaşmaya saatler kala Bursaspor'un tribün liderlerinden Selim Kurtulan, Mehmet Güzelsöz, Necmi Ayyıldız, Özcan Sönmez ve Enes Aydın Heykel'deki tarihi Valilik binasında Bursa Valisi İzzettin Küçük ile buluştu.

Karşılaşma öncesi ve sonrasında herhangi bir tatsız olay yaşanmasını istemediklerini belirten Vali İzzettin Küçük, "Futbolda yenileceğiz, yeneceğiz bu çok güzel bir eğlence kaynağıdır. Yenilirsek üzülürüz ama karşı tarafı tebrik ederiz. Önemli olan fair-play ruhunu ayakta tutmak. Bana göre onu ayakta tutan her zaman galiptir. Her zaman olduğu gibi Bursaspor taraftarının Bursa'ya yakışır şekilde takımının yanında olacağına inanıyorum. Bu maça kazanmak için çıkacağız. Bir zamanlar biz en centilmen taraftardık, yine öyle olacağız. Bursa ulu bir şehir. Misafirperverliğin, centilmenliğin en güzelini göstereceğiz. Maçta galip geliriz, 3-4 hafta sonra kimse düşünmez. Hatırlanacak olan şey duruşumuzdur" diye konuştu.

Tribün liderlerinden Selim Kurtulan da, "Bu maç centilmence geçecek. Güzel bir maç olacak. İnşallah yeneriz. İstanbul'a gittiğimizde çok güzel tedbirler alınmıştı. O gün hayatını kaybeden arkadaşlarımız da oldu. Çok üzüldük. İnşallah o günler geride kalır. Güzel bir maç olsun. Herkes kazasız, belasız evine gitsin" dedi. Diğer taraftarlar da herhangi bir olayın yaşanmasını istemediklerini, huzurdan yana olduklarını ve tribün grupları olarak takımlarını en güzel şekilde destekleyeceklerini söyledi.