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Fikret Orman: "Talisca'nın cezası bence fazlaydı"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe derbisi sonrası PFDK'nın Talisca'ya verdiği 1 maçlık ceza için "Bence fazlaydı" yorumunu yaptı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:45:50 Güncelleme: 14:48:09

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yapılacak Bursaspor- Beşiktaş maçını izlemek için Bursa'ya gelen Orman, Yalova'da İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık'ı ziyaret etti.

Emniyet müdürlüğü çıkışında bir basın mensubunun Bursaspor karşısında olası puan kaybı durumunda şampiyonluk yarışının ne olacağına yönelik sorusuna Orman, "Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık'ı seviyorum. Bu yüzden onu ziyaret ettim. İyi moralle geldik. İyi moralle Bursa'dan ayrılacağız" yanıtını verdi.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel'e el hareketi yaptığı gerekçesiyle PFDK tarafından 1 maç ceza alan oyuncuları Talisca ile ilgili soru üzerine ise Orman, "Talisca'ya verilen 1 maçlık ceza bence fazlaydı" ifadesini kullandı.

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