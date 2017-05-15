Fenerbahçeli Gregory van der Wiel dolandırıldı

A Haber'e konuşan yıldız futbolcu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Futbol kariyerim için Türkiye'ye geldim. Türkiye'nin insanlarını seviyorum. Ümit Akbulut'la tanıştım. İş yapmayı teklif etti. Organizasyon yapacağım diye para istedi. 4 ay içinde sürekli para verdim. En son 4.5 milyon dolara kadar para verdim. En son '600 bin dolar daha vermen lazım, burası Türkiye. Verdiğin paraları unut' dedi."



Wiel şöyle devam etti, "Bir insan özel hayatından böyle dolandırılınca futbol hayatı dahil bütün hayatı etkileniyor. Ben burada futbol oynamayı ve yatırım yapmayı düşündüm ama maelesef böyle kötü bir insanla karşılaştım. Justin Bieber'ı getireceğini söyledi bu isimleri kullanarak beni kandırdı. Türk adaletine güveniyorum bu tarz dolandırıcılıkları sadece Türk adaleti durdurabilir."



Van Der Wiel avukatıyla birlikte Asayiş Şube'ye başvurdu.

(Hürriyet)