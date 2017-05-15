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Fenerbahçe Gregory van der Wiel
FUTBOL

Fenerbahçeli Gregory van der Wiel dolandırıldı

Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcunun dolandırıldığı öğrenildi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:34:35 Güncelleme: 15:57:43

A Haber'e konuşan yıldız futbolcu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Futbol kariyerim için Türkiye'ye geldim. Türkiye'nin insanlarını seviyorum. Ümit Akbulut'la tanıştım. İş yapmayı teklif etti. Organizasyon yapacağım diye para istedi. 4 ay içinde sürekli para verdim. En son 4.5 milyon dolara kadar para verdim. En son '600 bin dolar daha vermen lazım, burası Türkiye. Verdiğin paraları unut' dedi."

Wiel şöyle devam etti, "Bir insan özel hayatından böyle dolandırılınca futbol hayatı dahil bütün hayatı etkileniyor. Ben burada futbol oynamayı ve yatırım yapmayı düşündüm ama maelesef böyle kötü bir insanla karşılaştım. Justin Bieber'ı getireceğini söyledi bu isimleri kullanarak beni kandırdı. Türk adaletine güveniyorum bu tarz dolandırıcılıkları sadece Türk adaleti durdurabilir."


Van Der Wiel avukatıyla birlikte Asayiş Şube'ye başvurdu.

(Hürriyet)

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YORUMLAR 4
  • Misafir 17 dakika önce
    Aziz büyük adam.parası kimsede kalmaz
  • Misafir 32 dakika önce
    Ohhhhhhh
  • Misafir 40 dakika önce
    ohh iyi olmuş lan ne dünya be kimsenin yanına kar kalmıyor yaptıgı
  • Misafir 44 dakika önce
    sen para alıp oynamadığın. takımı en önemli maçlarda yalnız bırakarak para kazandın. etme bulma dünyası
  • Misafir 1 saat önce
    hahaha
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