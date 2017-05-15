Galatasaray ilk 4 içinde en çok gol yiyen takım

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gaziantepspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, ligdeki toplam gol sayısını 58'e çıkarırken kalesinde ise 37 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, ligin en fazla gol atan 3. takımı olmasına rağmen yediği gollerin fazlalığı yüzünden rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı.

İHA'da yer alan habere göre bu sezon istenen çıkışı bir türlü yakalayamayan Aslan, 31 maçta elde ettiği 17 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 4 beraberlik sonucu topladığı 55 puanla 4. sırada yer alıyor. Kalan 3 haftada bulunduğu konumu koruyarak Avrupa kupalarına katılmak isteyen sarı-kırmızılı takımda atılan goller kadar yenilen gollerin de fazla olması istenilen başarının yakalanamamasındaki en büyük etken gibi görünüyor.

EN FAZLA GOL ATAN 3. TAKIM

Geride kalan 31 haftada rakip ağlara 58 gol bırakan Galatasaray, bu alanda 60 gollü Medipol Başakşehir ve bir maç eksiğiyle 59 golü bulunan Beşiktaş'ın ardından ligde 3. durumda bulunuyor. Galatasaray'ın attığı bu gollere en fazla katkıda bulunan oyuncular ise 10'ar golle Bruma, Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok oldu. Bu oyuncuları 7 golle Lukas Podolski izlerken, kaptan Selçuk İnan'ın ise 6 golü bulunuyor.

İLK 4'ÜN EN KÖTÜSÜ

Attığı 58 gole karşı kalesinde 37 gol gören sarı-kırmızılılar, bu alanda şampiyonluk ve Avrupa mücadelesi veren ilk 4'teki takımlar arasında en kötü istatistiğe sahip ekip konumunda bulunuyor. Ligde 31 maçın 23'ünde kalesini gole kapayamayan Galatasaray, 10 haftadır takımın başında bulunan Igor Tudor yönetiminde ise 16 gol yedi. Sarı-kırmızılılar, en fazla golü ise deplasmanda oynadığı maçlarda gördü. Söz konusu karşılaşmalarda rakip filelere 25 gol bırakan sarı-kırmızılılar, ağlarında ise 21 gole engel olamadı.





DEFANSTA İSTİKRAR YOK

Galatasaray'ın bu sezon kalesinde 37 gol görmesinin en büyük sebebi ise geride kalan haftalara rağmen defans hattındaki istikrarın hala sağlanamamış olması. Sezon başından bu yana neredeyse her maça farklı defans oyuncularıyla başlayan sarı-kırmızılı takımda o bloktaki oyuncuların birbirleriyle oynama alışkanlıklarının yerleşmemiş olmasının yanına Muslera'nın eski performansından uzak olmasını da eklenince ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Serdar Aziz'in sakatlığının tam olarak iyileşmemesi ve tam olarak ne zaman hazır olacağının bilinmemesiyle birlikte Chedjou'nun da takımdan ayrılacağını düşündüğümüzde önümüzdeki sezon savunmadaki bu açığın nasıl doldurulacağı ise merak konusu.