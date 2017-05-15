Galatasaray'da Osmanlıspor hazırlıkları başladı

Florya Metin Oktay Tesislerinde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün Gaziantepspor ile oynanan maçta forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptıkları belirtildi.

Diğer futbolcuların, ısınma çalışmalarının ardından altıya iki topa sahip olma çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı, koşu ve dörde dört çift kale maç yaparak tamamladıkları bildirildi.

Antrenmana tedavileri devam eden Yasin Öztekin ve Hakan Balta'nın katılmadığı öğrenilirken, Luis Cavanda'nın, kendisine hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı aktarıldı. Aurelien Chedjou ve Lionel Carole'ün ise antrenmanın tamamında takımla çalışmalara katıldığı kaydedildi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.