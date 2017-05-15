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Galatasaray'da Osmanlıspor hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 19 Mayıs Cuma günü sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:23:28 Güncelleme: 16:26:48

Florya Metin Oktay Tesislerinde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün Gaziantepspor ile oynanan maçta forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptıkları belirtildi.

Diğer futbolcuların, ısınma çalışmalarının ardından altıya iki topa sahip olma çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı, koşu ve dörde dört çift kale maç yaparak tamamladıkları bildirildi.

Antrenmana tedavileri devam eden Yasin Öztekin ve Hakan Balta'nın katılmadığı öğrenilirken, Luis Cavanda'nın, kendisine hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı aktarıldı. Aurelien Chedjou ve Lionel Carole'ün ise antrenmanın tamamında takımla çalışmalara katıldığı kaydedildi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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