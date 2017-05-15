TFF 1. Lig'de kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor'da kulüp basın sözcüsü Mehmet Büyükfırat, Manisaspor mağlubiyetiyle ağır yara aldıklarını söyledi.

Büyükfırat yaptığı açıklamada, deplasmanda Manisaspor karşısında aldıkları 2-0'lık mağlubiyetin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Yakaladıkları avantajı iyi değerlendiremediklerini ifade eden Büyükfırat, "Manisa'da kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Takımımız özel kamp yaptı. Ama olmayınca olmuyor. Manisaspor maçında ağır yara aldık. Çok fazla söylenecek sözün olmadığı bir mağlubiyet oldu." diye konuştu.

Ligde 33 puanla 17. sırada bulunan Şanlıurfaspor, sezonun kapanış maçında 20 Mayıs Cumartesi günü sahasında Elazığspor'u ağırlayacak.