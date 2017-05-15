Demichelis futbolu bıraktı

İspanya La Liga ekiplerinden Malaga'da forma giyen Martin Demichelis, profesyonel kariyerine son verdi.

Demichelis, Malaga'da düzenlediği basın toplantısında, 16 yıllık profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını bildirdi.

Ocak ayında Malaga ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Demichelis, 2011-2013 yıllarında da Endülüs ekibinde forma giymişti.

Kariyerine ülkesinin River Plate takımında başlayan 36 yaşındaki savunma oyuncusu, Almanya'nın Bayern Münih, İspanya'nın Espanyol ile Atletico Madrid ve İngiltere'nin Manchester City ekiplerinde de görev yaptı.

Arjantin Milli Takımı'nda 51 maçta görev alan Demichelis, Bayern Münih'te 4, River Plate'de 2, Manchester City'de ise bir kez lig şampiyonluğu yaşadı.